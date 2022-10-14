В ОП впевнені, що утримувати захоплену Донецьку область російські окупанти можуть тільки певний час, поки там воюють мобілізовані в'язні.

Росії вже не потрібні Донецька і Луганська області, вона готова віддати ці території в обмін на "маленький клаптик" української землі.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Вони їм не потрібні. Вони готові віддати їх", - підкреслив він

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На думку Подоляк, Росія прагне захопити Запорізьку область, де розташована атомна електростанція.

"Вони хочуть забрати тільки маленький клаптик під назвою частина Запорізької області, де знаходиться місто Енергодар, для того, щоб вкрасти у нас Запорізьку атомну електростанцію. Це єдине їхнє бажання, яке на сьогоднішній день залишилося", - вважає він.

Подоляк також упевнений в тому, що утримувати захоплену Донецьку область окупанти РФ можуть тільки певний час, поки там воюють мобілізовані ув'язнені.

"Це єдиний напрямок - Бахмутський напрямок, де ці зеки воюють. І за ними стоять загороджувальні загони. Класика. Російська класика. У нас кримінальники всі, штрафбати, а позаду за нами загороджувальні загони. Ось зараз ми бачимо вже 42 або 43 рік. А вони навіть зброю туди 40-х років підтягують", - додав Подоляк.

Ситуація на Донбасі

Наразі на півдні та сході України триває контрнаступ ЗСУ. Після блискавичного контрнаступу на Харківщині та Лиманському напрямку українські воїни продовжили рух у бік Кремінної та Сватового на Луганщині. Звільнено кілька населених пунктів. Окупанти намагаються побудувати систему оборони.

5 жовтня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині триватиме, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

Як писав УНІАН, раніше у Генштабі заявили, що на окремих напрямках, зокрема, на Донбасі ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія дуже боїться, що Збройні Сили України можуть розпочати наступ на запорізькому напрямку. Саме тому завдає вогневих ударів по всьому напрямку, але наступати на Запоріжжя у неї немає сил.

За даними аналітиків ISW, Росія втрачає здатність наступати на Донбасі і боїться контрнаступу ЗСУ на Кремінну.

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