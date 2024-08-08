Для України це підкріпить аргумент про те, що США і європейські союзники не повинні боятися загроз ескалації Кремля.

Успішний рейд українських Збройних сил у Курську область став першим випадком з часів Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію. Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що українське вторгнення застало зненацька російських військових і послабило позиції Володимира Путіна.

Як зазначає видання, цей епізод виявив крихкість російської прикордонної оборони і підняв бойовий дух українців. Він також підірвав ретельно вибудуваний Кремлем образ Путіна як захисника простих росіян, оскільки війна, яку він почав в Україні, тепер все більше перекидається на Росію.

"Для України це, найімовірніше, підкріпить аргументи Києва про те, що союзники США і Європи не повинні боятися загроз ескалації з боку Кремля, і що Україні слід дозволити вести боротьбу з Путіним будь-яким способом, який вона вважатиме за потрібне, щоб прискорити закінчення війни", - зазначає Bloomberg.

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Прорив на територію Курської області - що відомо

Нагадаємо, згідно з висновками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили просунулися на 10 кілометрів углиб Курської області РФ у рамках операції на російській території.

Аналітики зазначають, що в України може бути кілька цілей - від спроби захопити територію як потенційну розмінну монету в майбутніх переговорах із Москвою до спроб відволікти російські сили на сході.

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