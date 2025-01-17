За оцінками аналітиків, це станеться до середини весни.

Увесь північнокорейський контингент чисельністю близько 12 000 осіб, який воює проти українських сил оборони в Курській області, може бути вбитий або знищений за три найближчі місяці. Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), ґрунтуючись на нинішніх темпах втрат солдатів КНДР.

Як нагадують аналітики, президент України Володимир Зеленський заявив на початку січня 2025 року, що в Курській області було вбито або поранено 3800 північнокорейських військовослужбовців. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, до середини січня 300 північнокорейців було вбито в бою і 2700 дістали поранення в бою. Таким чином, темпи втрат північнокорейців становили приблизно 92 людини на день з моменту початку участі у великих бойових діях на початку грудня 2024 року.

"За повідомленнями, Північна Корея перекинула близько 12 000 північнокорейських військовослужбовців до Курської області, і весь цей північнокорейський контингент у Курській області може бути вбитий або поранений приблизно протягом 12 тижнів (до середини квітня 2025 року), якщо північнокорейські сили й надалі будуть зазнавати таких же високих показників втрат у майбутньому", - ідеться у звіті.

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У ISW зазначають, що у військах КНДР і далі зберігатиметься більше співвідношення поранених до вбитих, оскільки це характерно для збройного конфлікту - водночас незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати до бою та коли.

Солдати КНДР у Курській області

Як писали в Forbes, третина військових, яких КНДР направила в Курську область, вже загинули або були поранені. Знищувати велику кількість військових КНДР вдається завдяки роботі безпілотників.

Раніше військовий експерт Євген Дикий висловився про війська КНДР на війні. За його словами, ці солдати виявилися звичайним "гарматним м'ясом" для РФ, яке майже не дало ворогу позитивного результату на Курщині.

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