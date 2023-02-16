Україна знищує окупантів / скріншот

Українські військові продовжують невпинно знищувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю з війною. За добу ЗСУ зробили "тікток" ще 690 окупантам.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали 140 тисяч 460 осіб ліквідованими. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Втрати Росії у техніці у війні:

  • танків – 3296 (+6 за добу);
  • бойових броньованих машин – 6517 (+10);
  • артилерійських систем – 2306 (+3);
  • РСЗВ – 466;
  • засобів ППО – 239 (+3);
  • літаків – 298;
  • гелікоптерів – 287 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1);
  • крилатих ракет – 857;
  • кораблів / катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6);
  • спеціальної техніки – 219.
РФ зазнає масштабних втрат на війні в Україні / інфографіка УНІАН

Ситуація на фронті

Минулої доби українські захисники відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Відео дня

Крім того, протягом доби російські окупанти завдали трьох ракетних, 18 авіаційних ударів і 52 ударів із реактивних систем залпового вогню.

Інститут вивчення війни зазначає, що війна Росії проти України колосально виснажила резерви техніки та живої сили країни-окупанта, необхідні для наступу на сході.

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