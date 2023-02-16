Захисники України вже ліквідували понад 140 тисяч путінських військових.

Українські військові продовжують невпинно знищувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю з війною. За добу ЗСУ зробили "тікток" ще 690 окупантам.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали 140 тисяч 460 осіб ліквідованими. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Втрати Росії у техніці у війні:

танків – 3296 (+6 за добу);

бойових броньованих машин – 6517 (+10);

артилерійських систем – 2306 (+3);

РСЗВ – 466;

засобів ППО – 239 (+3);

літаків – 298;

гелікоптерів – 287 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1);

крилатих ракет – 857;

кораблів / катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6);

спеціальної техніки – 219.

Ситуація на фронті

Минулої доби українські захисники відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Відео дня

Крім того, протягом доби російські окупанти завдали трьох ракетних, 18 авіаційних ударів і 52 ударів із реактивних систем залпового вогню.

Інститут вивчення війни зазначає, що війна Росії проти України колосально виснажила резерви техніки та живої сили країни-окупанта, необхідні для наступу на сході.

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