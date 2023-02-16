Українські військові продовжують невпинно знищувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю з війною. За добу ЗСУ зробили "тікток" ще 690 окупантам.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали 140 тисяч 460 осіб ліквідованими. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Втрати Росії у техніці у війні:
- танків – 3296 (+6 за добу);
- бойових броньованих машин – 6517 (+10);
- артилерійських систем – 2306 (+3);
- РСЗВ – 466;
- засобів ППО – 239 (+3);
- літаків – 298;
- гелікоптерів – 287 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1);
- крилатих ракет – 857;
- кораблів / катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6);
- спеціальної техніки – 219.
Ситуація на фронті
Минулої доби українські захисники відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім того, протягом доби російські окупанти завдали трьох ракетних, 18 авіаційних ударів і 52 ударів із реактивних систем залпового вогню.
Інститут вивчення війни зазначає, що війна Росії проти України колосально виснажила резерви техніки та живої сили країни-окупанта, необхідні для наступу на сході.