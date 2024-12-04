Якщо достовірно встановлене число вбитих перевищило 80 тисяч, то до них тепер можна додати ще 50 тисяч зниклих безвісти, більшість з яких, вочевидь, мертві.

Крім понад 80 тисяч загиблих, встановлених поіменно, Росія втратила зниклими безвісти ще близько 50 тисяч солдатів. Як пише "Медіазона", таке число на круглому столі в Держдумі назвала двоюрідна племінниця Володимира Путіна Ганна Цивільова, яку диктатор призначив заступницею міністра оборони.

Круглий стіл, присвячений "заходам соціальної підтримки учасників СВО та членів їхніх сімей" відбувся ще наприкінці листопада. Однак увагу на заяву Цивільової звернули тільки зараз.

"У родичів [зниклих безвісти солдатів] ДНК ми беремо, вони здають безкоштовно. У них приймає це МВС - абсолютно безоплатно, власним коштом робить і також у свою базу вносить, усіх родичів, які до нас звернулися. Я вже сказала, 48 тисяч", - повідомила Цивільова.

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Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, який перебував на заході, попросив її більше ніде не озвучувати ці цифри.

"Один момент, колеги. Ось тут ось Ганна Євгенівна цифри називала, зокрема й безвісти відсутніх. Я переконливо прошу, ви цими цифрами ніде не фігуруйте. Це така, закрита інформація, досить чутлива. І ось коли будемо документи складати підсумкові, теж щоб ці цифри ніде не були", - сказав Картаполов.

Сама Цивільова на це заперечила, що 48 тисяч - це кількість звернень від родичів, а не самих зниклих. "Багатьох вони знайдуть", - заявила чиновниця, мабуть, маючи на увазі, що знайдуть уже мертвими, оскільки пошук ведуть на основі збігів ДНК родичів, які звернулися, з ДНК нерозпізнаних трупів солдатів у моргах.

Російські втрати в Україні

За даними українського Генштабу, загальні втрати російської армії і союзних їй сил за весь час повномасштабної війни в Україні становили вже понад 747 тисяч осіб. Йдеться як про вбитих, так і про поранених. Багато аналітиків вважають ці дані сильно завищеними.

Російські опозиційні журналісти порахували, що у війні проти України загинули вже понад 80 тисяч російських солдатів. Однак ці дані сильно відстають від фактичних втрат, оскільки ґрунтуються виключно на публічних некрологах - повідомленнях у ЗМІ та соцмережах. Тобто вони не враховують зниклих безвісти (більшість з яких, найімовірніше, вбиті), а також ті смерті, про які не повідомлялося публічно.

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