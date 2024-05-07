Загальна кількість знищених окупантів становить вже 475,5 тисяч.

Загальні втрати РФ в Україні за минулу добу серйозно зросли і "перескочили" нову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 476 тисяч загарбників.

Упродовж доби ЗСУ знищили 1160 окупантів, і загальні втрати ворога на 7 травня 2024 року становлять приблизно 476 460 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Росія також втратила чимало техніки, зокрема, 25 танків, 14 бойових броньованих машин та 37 артсистем.

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Крім того, знищено:

1 засіб ППО,

1 крилату ракету,

34 БПЛА оперативно-тактичного рівня

32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

9 одиниць спеціальної техніки

Втрати росіян в Україні - новини

Раніше у британській розвідці повідомляли, що втрати Росії в Україні в найближчі два місяці зростуть у зв'язку з активізацією наступу на сході України. При цьому, як наголошується в повідомленні, незважаючи на величезні втрати в живій силі, Росія повністю адаптувала свої збройні сили до ведення війни на виснаження, в якій кількість переважає над якістю.

4 травня українські військовослужбовці знищили ще один літак російських окупаційних військ. Йдеться про Су-25.

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