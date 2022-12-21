Росіяни в нашій країні втратили ще сім танків, зазначили у Генштабі.

Втрати Росії в Україні станом на середу, 21 грудня, майже сягнули позначки у 100 тисяч осіб, за добу ліквідували 510 ворогів.

Також вже знищено понад 3 тис. ворожих танків, про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, з 24 лютого в нашій державі ліквідували близько 99740 загарбників. Також знищено ворожих танків - 3002 (+7 за вчорашню добу) одиниць, бойових броньованих машин - 5979 (+5), артилерійських систем - 1972 (+12) одиниць, РСЗВ - 412 (+2), засоби ППО - 212, літаків - 282 (+1), гелікоптерів - 267 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8), крилаті ракети - 653, кораблі /катери - 16.

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Крім того, знищено 4608 (+9) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 178 (+1) одиницю спеціальної техніки.

Ситуація на фронті - це точно треба знати

Вранці 21 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби українські воїни на Донбасі відбили ворожі атаки в районах 25 населених пунктів.

За його даними, бої йшли біля таких населених пунктів - Діброва, Білогорівка, Підкуйчанськ у Луганській області, Веселе, Верхньокам’янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка і Пречистівка в Донецькій, а також Масютівка у Харківській.

Станом на 20 грудня в нашій державі ліквідували понад 99,2 тис. загарбників.

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