За добу на українській землі знищили ще сотні окупантів, поділилися у Генштабі ЗСУ.

Втрати РФ в Україні перескочили нову червону лінії і тепер становлять понад 188 тисяч окупантів.

За добу були ліквідовані 640 ворогів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Таким чином, загальні ворожі втрати вже становлять приблизно 188 410 загарбників.

Крім того, за добу знищено чотири танки супротивника, 11 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, три дрони оперативно-тактичного рівня, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і сім одиниць спецтехніки.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що супротивники намагаються йти вперед на таких напрямках: Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському. За добу на цих напрямках було відбито 39 атак з боку супротивника.

Ворог на нашій землі зазнає величезних втрат. Загальні втрати РФ на 25 квітня становили 187 770 загарбників. Крім того, ліквідовані ще 3 688 ворожих танків.

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