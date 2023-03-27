У Луганській області прикордонники "затрофеїли" безпілотник російських загарбників.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. "10-й за тиждень російський безпілотник "впав" на правильний шлях: прикордонники Луганського загону приземлили ворожого шпигуна", - йдеться у повідомленні.
Тепер безпілотник працюватиме на користь захисників України.
Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це треба знати
Вранці 27 березня Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші воїни на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Лиманському та Куп'янському напрямках за добу відбили понад 60 атак з боку супротивника.
Вороги в Україні зазнають дуже серйозних втрат. Втрати ворога становлять приблизно 171 160 загарбників. Крім того, ліквідовані 2 216 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.