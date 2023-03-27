Прикордонники Луганського загону приземлили ворожий безпілотник.

У Луганській області прикордонники "затрофеїли" безпілотник російських загарбників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. "10-й за тиждень російський безпілотник "впав" на правильний шлях: прикордонники Луганського загону приземлили ворожого шпигуна", - йдеться у повідомленні.

Тепер безпілотник працюватиме на користь захисників України.

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Вранці 27 березня Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші воїни на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Лиманському та Куп'янському напрямках за добу відбили понад 60 атак з боку супротивника.

Вороги в Україні зазнають дуже серйозних втрат. Втрати ворога становлять приблизно 171 160 загарбників. Крім того, ліквідовані 2 216 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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