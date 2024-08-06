До втрат у ворожій техніці додалися, зокрема 39 артсистем та 36 безпілотників.

Ще понад тисяча російських окупантів поповнили перелік загальних бойових втрат ворожої армії. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 585 тис. 140 (+1050 за добу) осіб.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 421 (+4) танк, 16 тис. 294 (+8) бойові броньовані машини, 16 тис. 384 (+39) артилерійські системи та 1 тис. 138 реактивних систем залпового вогню.

Також у цьому переліку 910 одиниць засобів протиповітряної оборони, 365 літаків, 326 гелікоптерів, 13 тис. 158 (+36) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 420 (+6) крилатих ракет.

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Крім того, йдеться про 28 кораблів/катерів, підводний човен, 22 тис. 148 (+54) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 тис. 738 (+1) одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Війна в Україні - новини

Як зазначає Forbes, Україна мала шанс одночасно знищити десятки російських літаків Су-34, але через заборону Сполучених Штатів Америки застосовувати далекобійну зброю по Росії ЗСУ не змогли ним скористатися, а тепер стало занадто пізно.

Тепер РФ перекинула більшість авіації на далекі аеродроми, які захищені від більшості українських безпілотників, а також знаходяться поза радіусом поразки ATACMS.

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