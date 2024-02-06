Ворог також втратив дуже багато техніки, зокрема, 35 бойових броньованих машин.

Втрати Росії в Україні за добу зросли на понад 1 тисячу загарбників й перетнули нову червону лінію - тепер становлять більш як 390 тисяч осіб.

За добу були знищені ще 1 020 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook. У Генштабі додали, що тепер загальні ворожі втрати приблизно становлять 390 580 окупантів.

Крім того, упродовж доби "мінусовано" 35 бойових броньованих машин окупантів, 17 танків, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони й 10 одиниць спецтехніки.

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Варто зазначити, що втрати ворога на 5 лютого 2024 року становили приблизно 389 560 загарбників.