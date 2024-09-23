Військовий експерт висловив сумнів, що Сили оборони зможуть втримати Вугледар при настільки масштабних флангових ударах ворога.

Існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром і більш того, захисники міста можуть опинитися в оточенні.

Про це сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Еспресо, коментуючи ситуацію на цій ділянці фронту та повідомлення, що через Водяне і Пречистівку ворог хоче замкнути кільце навколо Вугледару.

"Насправді, така проблема є. Причому не все пов’язано з тим, що ворог має переважаючі сили та засоби. Також даються в знаки прорахунки в організації оборонної операції з боку українських Сил оборони. Це треба визнавати", - зауважив Селезньов.

Відео дня

За його словами, з даних військових з Вугледарського напрямку, в тому числі офіцерського складу, склалася "абсолютно чітка і не райдужна картина".

"Тобто проблеми є і... варіантів виходу з цієї ситуації з малими втратами не так багато. Чи втримаємо ми контроль над Вугдледаром - серйозно сумніваюсь, адже настільки масштабні флангові удари з боку російської армії, що здається ще трохи і наші захисники у Вугледарі можуть опинитися в оточенні. Щоб цього не сталося, ми побачимо маневр на обороні. Можливо станеться якесь диво, але я... вірю, що офіцери відповідного напрямку, які діють в районі Вугледару, будуть ухвалювати раціональні рішення. Ключове – не території, а збереження життя наших військових", - сказав Селезньов і додав, що ситуація зараз там є дуже динамічною.

Ситуація в районі Вугледару

Окупанти наразі зосередили усі зусилля на Донеччині, куди підтягнуто усі резерви і по техніці й по особовому складу.

За словами військового Кирила Сазонова, найважчою наразі є ситуація в районі Вугледара. Ворог проривається з двох боків до міста і це, за його словами, загрожує логістиці. "Там критична ситуація зараз під Вугледаром - хлопці тримаються, але ситуація дуже важка", - зазначив військовий.

Вас також можуть зацікавити новини: