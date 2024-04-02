Довгих 8 місяців родина та друзі сподівалися, що вінничанин Сергій Чуприна живий.

На війні, яку РФ розв’язала проти України, загинув колишній гандболіст Сергій Чуприна. Про це повідомила Федерація гандболу України.

Йдеться, що з Чуприною попрощалися 1 квітня у Вінниці. Церемонія відбулася у Свято-Преображенському кафедральному соборі міста, продовжилося на Алеї Слави. Поховали Героя на Сабарівському кладовищі Вінниці.

"Довгих 8 місяців родина та друзі сподівалися, що Сергій Чуприна живий. Та, на жаль, наприкінці березня 2024 року надійшла невтішна звістка: 26 липня 2023 року у боях за Роботине 43-річний вінницький гандболіст загинув…", - йдеться у повідомленні.

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За даними федерації, Чуприна народився 17 липня 1980 року. Його добре знали у спортивній спільноті. Адже він був віцечемпіоном першої ліги України з гандболу, переможцем Універсіади серед збірних команд вищих навчальних закладів Вінницької області та капітаном збірної команди свого регіону. Також він робив вагомий внесок у популяризацію свого виду спорту – допомагав організовувати змагання різного рівня.

Зазначається, що як для однієї людини, то на долю Сергія випало занадто багато випробувань – пережити смерть своєї ще маленької донечки й на власні очі побачити війну. Наприкінці 2022 року його мобілізували до 116-ї окремої механізованої бригади. Він проходив навчання у Львівській області. Від самого початку спортсмен потрапив на Запорізькій напрямок, де точилися запеклі бої з окупантами, в одному з яких він й загинув. Вдома на нього до останнього чекали мама та рідний брат.

Загибель спортсменів на війні

Олімпійська родина України втратила багаторазового чемпіона, професійного веслувальника 28-річного Дмитра Губанова, який являється бронзовим призером чемпіонату Європи. Майстер спорту від початку повномасштабного вторгнення пішов служити до ЗСУ, захищав державу у найгарячіших точках сходу України та зник 2 серпня 2023 року.

Губанов - професійний український спортсмен родом з Миколаївщини. З дитинства займався академічним веслуванням та за період своєї спортивної кар'єри зміг вибороти "бронзу" на чемпіонаті Європи серед юніорів. Також Губанов став фіналістом чемпіонату світу серед молоді до 23 років. Мав звання майстра спорту, його професійний шлях супроводжувала тренер Валентина Буравкова. Губанов став до лав ЗСУ у 2022 році, на початку повномасштабної. У Дмитра залишилася дружина та донька.

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