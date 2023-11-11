Тривога в Києві триває, і варто перебувати в укриттях, підкреслив мер.

Вибухи в Києві 11 листопада 2023 року вранці чули на лівому березі.

За попередніми відомостями, протиповітряна оборона спрацювала по балістиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Очільник міста підкреслив, що відбою тривоги немає, тому потрібно перебувати в укриттях.

"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці...", - поділився мер.

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Пізніше Кличко уточнив, що протиповітряна оборона працювали поблизу міста, на лівому березі. "У столиці викликів рятувальників наразі не було. Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи", - зазначив він.

Повітряні сили Збройних сил України о 8:39 попередили, що в областях, в яких оголошено повітряну тривогу, є ракетна небезпека.

Карта повітряних тривог станом на 8:45

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