У Деснянському районі Києва у вівторок зранку, 18 жовтня, пролунали вибухи.
Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
"Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об'єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - зазначив він.
У мережі повідомляють, що після вибуху трапилася масштабна пожежа, виникли перебої з електропостачанням.
За попередніми відомостями, російські загарбники завдали трьох ударів по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва, повідомили в Офісі президента України.
Масовані атаки Росії на Київ - важливі новини
Росія 10 жовтня вранці здійснила атаки на низку областей України, зокрема, на Київську. У Києві було кілька "прильотів". Унаслідок масованого удару по Україні загинули 20 людей, було пошкоджено 205 різних об'єктів, в тому числі інфраструктурні та житлові.
Через пошкодження об'єктів інфраструктури виникли проблеми з електропостачанням. Україна навіть припинила експорт електроенергії.
Вранці 17 жовтня РФ запустила у бік Києва 28 іранських дронів, сили Протиповітряної оборони збили більшість безпілотників, однак у столиці є 5 "прильотів".
Зокрема, у Шевченківському районі дрон потрапив у житловий будинок, люди опинилися під завалами, є чотири жертви. Одна з жертв - вагітна жінка. Будинок не підлягає відновленню.