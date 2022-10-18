На місце вибуху прямували всі служби, зазначив мер.

У Деснянському районі Києва у вівторок зранку, 18 жовтня, пролунали вибухи.

Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об'єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - зазначив він.

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У мережі повідомляють, що після вибуху трапилася масштабна пожежа, виникли перебої з електропостачанням.

За попередніми відомостями, російські загарбники завдали трьох ударів по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва, повідомили в Офісі президента України.

Масовані атаки Росії на Київ - важливі новини

Росія 10 жовтня вранці здійснила атаки на низку областей України, зокрема, на Київську. У Києві було кілька "прильотів". Унаслідок масованого удару по Україні загинули 20 людей, було пошкоджено 205 різних об'єктів, в тому числі інфраструктурні та житлові.

Через пошкодження об'єктів інфраструктури виникли проблеми з електропостачанням. Україна навіть припинила експорт електроенергії.

Вранці 17 жовтня РФ запустила у бік Києва 28 іранських дронів, сили Протиповітряної оборони збили більшість безпілотників, однак у столиці є 5 "прильотів".

Зокрема, у Шевченківському районі дрон потрапив у житловий будинок, люди опинилися під завалами, є чотири жертви. Одна з жертв - вагітна жінка. Будинок не підлягає відновленню.

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