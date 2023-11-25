Відомство показало, як рятувальники потрапили під обстріл, виїхавши на виклик в ніч на 25 листопада.

В умовах повномасштабної війни с Росією кожний виклик для рятувальника ДСНС може виявитися останнім. В ніч на 25 листопада одна з команд служби потрапила під нічну атаку дронів на Київ.

Про це заявила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У відомстві уточнили, що ця ніч стала важким викликом для столичних рятувальників, як і для всіх мешканців столиці.

"Цю ніч і ранок ми запамʼятаємо надовго, а наші мужні столичні рятувальники, мабуть, на все життя", - йдеться в дописі.

В ДСНС показали відео, як команда рятувальників потрапила під удари ворога й була змушена ховатися в "імпровізованому" бомбосховищі. На жаль, через війну з РФ в таких умовах працює переважна частина екстренних служб під час кожної повітряної атаки.

"Все, можливо, сьогодні ми вже не повернемося додому", - про це думали наші мужні титани, які, прагнучи допомогти мирним мешканцям, самі потрапили під удари ворога", - акцентує ДСНС.

Західні ЗМІ опублікували заборонені кадри роботи ППО в Києві

Сьогодні The Sun спільно з Reuters опублікували "заборонені" кадри щодо роботи систем ППО, які Україна отримала для стримування повітряних атак РФ від партнерів. За даними УНІАН, є велика ймовірність, що в кадрі показана робота ультрасучасних систем Skynex або Skyranger. Цю техніку Україні передав німецький концерн Rheinmetall.

Як відомо, вночі Росія атакувала Київ та інші регіони хвилею дронів "Шахед". Сили ППО збили 71 ціль з 75 запущених БПЛА.

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