Глава держави відреагував на масову ракетну російську атаку на українські міста.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що станом на зараз вже відомо про 27 загиблих і понад 100 поранених українців після масової російської ракетної атаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Сьогодні Росія завдала удару по багатьом містам України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, міста нашої Донеччини... Влучання, зокрема, у дитячу лікарню, одну з найважливіших не тільки для нашої країни, але й для усього нашого регіону. Лікарню "Охматдит", яка в Києві. Удар прийшовся на відділення, де діти отримували діаліз. Пошкоджені будинки. Досі триває розбір завалів. Більше ніж 100 людей поранено на теперішній час. Станом на цей час відомо про 27 людей убитих цим ударом", - сказав Зеленський.

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Удар по Україні 8 липня - останні новини

Сьогодні, 8 липня, російські загарбники здійснили масований ракетний удар по різним містам України. Зокрема, одна із ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що загарбники спеціально атакували Київ вдень, аби завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві у той час, як в одній з операційних тривала операція дитини.

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