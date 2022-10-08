Дим з переправи Путіна було видно навіть з космосу.

Супутники компанії Planet Labs показали, як змінився Кримський міст після сьогоднішніх вибухів.

Світлини з'явилися у мережі.

На кадрах видно, як міст Путіна виглядав до ранку 8 жовтня та після - коли там пролунали вибухи. Густий чорний дим над переправою було видно навіть з космосу.

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Супутник чітко зафіксував густий чорний дим над залізничним полотном моста, а також знищену автомобільну гілку.

Обвал Кримського мосту: подробиці

Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджена тільки залізнична гілка, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.

У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".

Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ повинні писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.

Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволені, що окупанти позбулися чергової "транспортної артерії".

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