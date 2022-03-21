Коктейль Молотова - це вибухова суміш, яка виводить з ладу танки, БТР та іншу ворожу техніку.

Коктейль Молотова - це ефективний засіб проти танків, який доступний цивільним людям. Цю суміш придумали фінські партизани під час Другої світової, а назву вона отримала на честь міністра закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова. Вибуховий засіб можна приготувати для себе або для територіальної оборони, якщо у них є така необхідність.

Рецепт коктейлю Молотова: інгредієнти

Спочатку потрібно знайти тонку скляну пляшку місткістю 1 л, в яку заливається суміш. Вона повинна легко розбиватися. Добре підходять радянські пляшки від горілки, трохи гірше - винні і пивні.

Потім знайдіть бензин або напалм. Суміш з напалмом горить довше. Зробити його можна, розчиняючи в 100 мл ацетону пінопласт, поки суміш не загусне до стану сиропу.

Також потрібна несинтетична тканина (краще бавовняна) шириною приблизно до 15 і довжиною до 35 сантиметрів.

Як зробити коктейль Молотова

Пляшку заповніть на 2/3 бензином або сумішшю напалму і бензину 1:1. Якщо будете використовувати коктейль не відразу, то пляшку потрібно закрити металевою кришкою. Зберігатися суміш може 24 години, потім втрачає свої властивості. Смужку тканини наполовину засуньте в пляшку, другу половину змочіть в бензині. Тканина повинна щільно закривати пляшку, щоб суміш не виливалася. Вільний кінець тканини підпаліть. Коктейль Молотова готовий до використання. Відразу кидайте його в техніку, щоб він не загорівся в руках.

Кидати коктейль Молотова найкраще в гусеницю, оптичні прилади або в вентиляційну решітку танка.