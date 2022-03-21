Як зробити коктейль Молотова / фото depositphotos.com
Коктейль Молотова - це ефективний засіб проти танків, який доступний цивільним людям. Цю суміш придумали фінські партизани під час Другої світової, а назву вона отримала на честь міністра закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова. Вибуховий засіб можна приготувати для себе або для територіальної оборони, якщо у них є така необхідність.
Рецепт коктейлю Молотова: інгредієнти
- Спочатку потрібно знайти тонку скляну пляшку місткістю 1 л, в яку заливається суміш. Вона повинна легко розбиватися. Добре підходять радянські пляшки від горілки, трохи гірше - винні і пивні.
- Потім знайдіть бензин або напалм. Суміш з напалмом горить довше. Зробити його можна, розчиняючи в 100 мл ацетону пінопласт, поки суміш не загусне до стану сиропу.
- Також потрібна несинтетична тканина (краще бавовняна) шириною приблизно до 15 і довжиною до 35 сантиметрів.
Як зробити коктейль Молотова
- Пляшку заповніть на 2/3 бензином або сумішшю напалму і бензину 1:1.
- Якщо будете використовувати коктейль не відразу, то пляшку потрібно закрити металевою кришкою. Зберігатися суміш може 24 години, потім втрачає свої властивості.
- Смужку тканини наполовину засуньте в пляшку, другу половину змочіть в бензині. Тканина повинна щільно закривати пляшку, щоб суміш не виливалася.
- Вільний кінець тканини підпаліть. Коктейль Молотова готовий до використання. Відразу кидайте його в техніку, щоб він не загорівся в руках.
Кидати коктейль Молотова найкраще в гусеницю, оптичні прилади або в вентиляційну решітку танка.