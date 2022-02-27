Крім того глави МЗС Союзу погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.

Окремі країни-члени Європейського Союзу нададуть Україні бойові літаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС країн-членів у форматі відеоконференції.

"І безумовно, ми збираємося надати зброю, винищувачі. Ми збираємося навіть надати бойові літаки. Ми не говоримо лише про боєприпаси. Ми надаємо більш важливе озброєння, аби відправити на війну", - заявив Боррель.

Як сказав Високий представник ЄС, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попрохав Євросоюз, що Україна потребує такі винищувачі і бойові літаки, якими українська армія зможе керувати.

"Ми знаємо, про які типи літаків йдеться, і деякі країни-члени мають такі літаки", - наголосив Боррель.

Він додав, що ця допомога надходитиме Україні через західний кордон.

Крім того, за словами Борреля, вони також погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.

"Ми ухвалили рішення забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн євро", - сказав Боррель.

За його словами, додатково Україні буде виділено 50 млн євро на нелетальну зброю, паливо і захисні засоби.

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