Обмеження набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу погодив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні Французького головування у Раді Європейського Союзу у мікроблозі Twitter.

"Схвалення Комітетом постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper II) четвертого пакету санкцій у консультаціях з нашими міжнародними партнерам, які цілеспрямовані на осіб і установи, причетні до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки", - наголошується у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що ці заходи набудуть чинності одразу після того, як будуть опубліковані в Офіційному журналі Євросоюзі.

Також сказано, що посли ЄС схвалили заяву до Світової організації торгівлі відносно російської агресії проти України, яка стосується призупинення застосування положення про статус Росії як держави найбільшого сприяння на ринках та призупинення розгляду кандидатури Білорусі у СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила четвертий пакет санкцій проти РФ. Вона висловила налаштованість продовжувати виснажувати ресурси, якими фінансується війна Путіна проти України. Серед обмежувальних заходів пропонувалося цілеспрямовано карати близьких друзів Путіна, унеможливити російською державою та її елітою використовувати криптоактиви для обходу санкцій, заборонити експорт будь-яких розкішних товарів до Росії, та інші заходи.

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