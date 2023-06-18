Радник мера показав, на що перетворилася центральна частина міста.

З'явилися актуальні кадри колишньої перлини Донецької області міста Маріуполя, який окупанти почали стирати з лиця землі на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Центральну частину міста показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На опублікованих фото видно, що колись квітуче місто окупанти перетворили в руїну.

"Маріуполь в деталях. Центр міста. Центральні вулиці. Місця звичного гуляння. Тепер - так", - зазначив Андрющенко в дописі.

Ситуація в Маріуполі - окупанти почали терор дітей

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому місті росіяни дійшли до крайньої стадії паніки через побоювання, що там може діяти український супротив. В можливій причетності до партизанів підозрюють навіть дітей.

За словами Андрющенко, окупанти бояться будь-якої можливості, що українці допоможуть ЗСУ деокупувати місто. Радник мера підкреслив, що надалі ворог може вдатися до такого злочину, як допити в газовій камері. Адже рівень страху росіян - дуже високий.

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Маріуполь вважався одним з найохайніших та найзаможніших міст в Донецькій області. З кінця травня 2022 року Маріуполь потрапив у повну окупацію росіян. Станом на 10 травня окупанти знищили в місті 50% (2208) будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: