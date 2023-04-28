Дитина разом з мамою не пережила страшну ніч 28 квітня. Живим залишився лише тато, який спав в окремій кімнаті.

Сьогодні українців шокувала історія про загибель маленької дворічної дівчинки та її 31-річної мами, які стали жертвами російської ракети в ніч на 28 квітня у місті Дніпро. Подробиці про родину розповіла ЗМІ сестра загиблої Тетяна.

З'ясувалося, що жертвами теракту стала Ольга та її маленька донька Вероніка. Дивом під час ракетного обстрілу вдалося вижити татові дівчинки та батькам Ольги, які проживали разом з подружжям. Медики оцінюють їх, як середньотяжких пацієнтів, поділилися жінка в коментарі "ТСН".

Тетяна розповіла, що почула перший вибух близько 4:30 ранку. Цього ранку чоловік Ольги спав окремо в іншій кімнаті - це врятувало його життя. Наразі він перебуває в шоці, адже удар РФ зачепив лише ту частинку квартири, де знаходилися його найрідніші люди.

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За словами Тетяни, Ольга все життя прожила у Дніпрі та жодного разу не виїжджала з міста після початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначили в Дніпровській ОВА, в трагічний для родини день Ольга знаходилася у декреті та проживала з чоловіком у будинку своїх батьків. Сім'я від початку війни вирішила триматися разом у нелегкий період й вирішила, що у приватному секторі під час обстрілів буде безпечніше жити з дитиною

"Я ніколи не думала, що це торкнеться мене та моєї родини. Сьогодні вранці ракета вбила мою двоюрідну сестру та двоюрідну племінницю. Дядько та тітка у середній тяжкості в лікарні. Будинок непридатний для життя. Спочивайте, мої янголятка, я вас дуже люблю", - написала сестра загиблої в мережі.

Окупанти вночі вдарили ракетами по Дніпру

Нагадаємо, що вночі окупанти запустили по місту Дніпро сім крилатих ракет. Зранку місцева ОВА повідомила, що ворог завдав удару по одній з багатоповерхівок міста. Від ворожої ракети загинули дворічна дівчинка та її мама. Ще 4 українців отримали поранення.

Історія зі смертю дитини вразила українців. Цей випадок прокоментували президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Дмитро Кулеба. Останній закликав Захід звернути увагу на черговий злочин ворога, який вбиває найменших з українців уві сні серед ночі та закликав надати Україні винищувачів F-16.

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