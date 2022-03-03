Повітряні об'єкти були збиті силами ПВО.

У Києві минулої ночі відбулося 3-4 вибухи, сили ПВО збили повітряні об'єкти.

Про це повідомляється у Teлеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

"Під час моніторингу інтернет-ресурсів встановлено інформацію, що у ніч з 2 на 3 березня у м. Києві відбулося кілька вибухів (3-4 вибухи). Заявки від населення до ДСНС не надходили", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, повітряні об'єкти були збиті силами ПВО. Дані про кількість та місце вибухів уточнюються.

У КМДА розповіли, що міська інфраструктура працює в штатному режимі: тепло, вода, електрика, зв’язок є в усіх районах

"Уночі працювали сили ППО. І вибухи, які було чути, – це були спрацювання по ракетах супротивника", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що уламки ракети пошкодили теплотрасу в районі залізничного вокзалу. Загрози теплопостачанню немає, зранку аварійні бригади ремонтують те, що було пошкоджено.

Нагадаємо, після 1:40 ночі 3 березня в українській столиці пролунала серія найпотужніших вибухів. Їх чули в різних районах Києва.