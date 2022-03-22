В Оболонському районі міста Києва внаслідок обстрілу окупантів зайнялася вантажівка та дві будівлі.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.
"В Оболонському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу зайнялася вантажівка та дві будівлі. Повідомлення про це надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10", - мовиться у дописі.
О 14:38 рятувальники локалізували пожежу, а о 15:00 - ліквідували.
Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що українська протиповітряна оборона знищила ракету окупантів у небі над Києвом, її залишки впали у річку Дніпро.
"Над Оболонню нашою доблесною ППО була знищена ракета рашистів. Імовірно, "Точка-У". Залишки ракети впали у Дніпро. Слава українській ППО!",- написав Геращенко.