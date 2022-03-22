В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу окупантів зайнялася вантажівка та дві будівлі.

В Оболонському районі міста Києва внаслідок обстрілу окупантів зайнялася вантажівка та дві будівлі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"В Оболонському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу зайнялася вантажівка та дві будівлі. Повідомлення про це надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10", - мовиться у дописі.

О 14:38 рятувальники локалізували пожежу, а о 15:00 - ліквідували.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що українська протиповітряна оборона знищила ракету окупантів у небі над Києвом, її залишки впали у річку Дніпро.

"Над Оболонню нашою доблесною ППО була знищена ракета рашистів. Імовірно, "Точка-У". Залишки ракети впали у Дніпро. Слава українській ППО!",- написав Геращенко.