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Через наближення активних бойових дій за 6 та 7 березня з Пущі-Водиці, що в Оболонському районі Києва, евакуйовано 520 осіб.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
"Евакуйованих розмістили у дитячих садочках Києва. Хворих доставлено до лікарень, частина мешканців Пущі оселилися у родичів в інших районах Києва", - йдеться у повідомленні.
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