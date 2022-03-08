Евакуйованих розмістили у дитячих садочках Києва.

Через наближення активних бойових дій за 6 та 7 березня з Пущі-Водиці, що в Оболонському районі Києва, евакуйовано 520 осіб.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"Евакуйованих розмістили у дитячих садочках Києва. Хворих доставлено до лікарень, частина мешканців Пущі оселилися у родичів в інших районах Києва", - йдеться у повідомленні.

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