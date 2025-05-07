Він наголосив, що Росія повинна відповідати за те, що робить.

За ніч окупанти випустили по території України 4 балістичні ракети та 142 дрони. Про це у Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них - "Шахеди". Ще десятки безпілотників у нашому небі", - зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що двічі під ударами був Київ. "Спершу балістика, на ранок - дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі - жінка та її син", - нагадав президент.

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Крім того, з вечора "було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині", всюди спрацювали рятувальники.

"Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що лише відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії.

"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить", - зазначив глава держави.

Удари по Україні

Як повідомлялося, російські засоби масової інформації зазначають, що у Кремлі вважають, що Україна не погодиться на триденне "перемир'я", оголошене президентом Росії Володимиром Путіним, щоб безпечно провести військовий парад 9 травня.

У зв'язку з цим Путін доручив російському міністерству оборони визначити цілі в Україні для удару балістичною ракетою "Орєшнік".

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