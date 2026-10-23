За нинішніх темпів РФ за місяць може запустити понад 300 балістичних ракет, - Ігнат

Утім, він сумнівається, що такі темпи обстрілів балістикою росіяни зможуть зберегти надовго.

Якщо Росія збереже нинішні темпи ударів, за місяць кількість ракет, які атакують як балістичні, може перевищити 300. Про це в інтерв’ю РБК Україна сказав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що Україна має бути готова до таких викликів. За його словами, за три дні Росія випустила по нас майже 80 ракет: за один день - 39, за другий - 16, за третій - 23. Тобто за таких подальших темпів за місяць буде випущено 320 або й більше ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Водночас Ігнат сумнівається, що росіяни зможуть довго підтримувати таку інтенсивність.

"Я сумніваюсь, бо вони саме зараз нагнітають ракетами, але ж у них не безкінечні запаси", - зазначив він.

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Представник Повітряних сил додав, що для знищення понад 300 ракет у місяць потрібно велику кількість перехоплювачів для систем, які нам надають партнери, зокрема Patriot.

Запаси ракет у Росії

Як повідомляв УНІАН, в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що в арсеналі Росії станом на жовтень накопичено до 700 балістичних та декілька тисяч крилатих ракет різних типів.

Там розповіли, що Росія щомісяця виробляє понад 200 таких знарядь терору, з них 110 одиниць - саме балістика.

Реактивних та звичайних "Шахедів" у ворога в резерві приблизно 6200. При цьому в РФ збирають на місяць до 4000 одиниць реактивних дронів, а звичайних - до 2000.

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