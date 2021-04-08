Загибель дитини обіцяють обговорити на засіданні ТКГ 13-14 квітня.

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович спростував фейк Росії, що 5-річний хлопчик на окупованій бойовиками частині Донецької області загинув начебто внаслідок скинутої вибухівки ЗСУ.

Про це він розповів в коментарі Громадському радіо.

Читайте такожБіля кордону України виявили величезний табір російських військАрестович зауважив, що українські БПЛА не літають над неконтрольованими урядом України територіями ОРДЛО.

«За нашою версією, дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі. Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидує небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина», – заявив він.

Загибель дитини та поранення цивільного мешканця під Донецьком обіцяють обговорити на засіданні ТКГ 13-14 квітня.

Що трапилося

Інцидент трапився на початку квітня в Олександрівці під Донецьком – на тлі загострення конфлікту на Донбасі.

Про загибель хлопчика місію ОБСЄ повідомили працівники моргу в обласному центрі, контрольованому окупантами. За їхніми словами, в дитини констатували численні осколкові травми.

Команда спостерігачів дізналася, що смерть дитини настала, коли той грався біля дому. Бабуся загиблого почула вибух і побачила густий дим. Деталі встановлюються.

Разом з тим, на початку квітня низка російських ЗМІ (Gazeta.RU, «Коммерсант», РБК, Фонтанка.RU, РИА «Новости», «Lenta.ru», «Вільна преса», «Інтерфакс») звинуватили у загибелі дитини українських військових, які начебто скинули вибухівку на БПЛА. Експерти встановили, що ця інформація є фейком.

Водночас обстріли з квадрокоптерів регулярно фіксували з боку самих окупантів.

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Автор: Яна Ставська