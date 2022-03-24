Геращенко зазначає, що журналістка виступала проти Путіна та його режиму.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначає, що журналістка видання The Insider Оксана Бауліна, яка загинула напередодні внаслідок обстрілу окупантів у Києві, перебувала в Україні на легальних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Вчора ввечері поблизу торгово-розважального центру "Ретровіль" був нанесений мінометний удар російськими окупантами, в результаті якого загинула громадянка Російської Федерації Бауліна Оксана Вікторівна. Вона як журналіст, яка є проти Путіна, проти російського режиму, була в Україні на легальних підставах, мала офіційну акредитацію Генерального штабу Збройних сил України", - зазначив Геращенко.

За його словами, Бауліна приїхала на це місце для того, щоб оглянути наслідки ударів окупантів по ТРЦ та нанесені руйнування.

"У цей час, коли вона там перебувала, був нанесений мінометний удар. Разом з нею загинув громадянин України... Він був випадковим перехожим. І отримав тілесні ушкодження співробітник Подільського відділу поліції", - розповів радник міністра і додав, що поліцейський отримав поранення грудної клітини та руки, його було госпіталізовано.

Геращенко зазначив, що факт вбивства двох осіб та поранення третьої зареєстровані в поліції за статтею 115 Кримінального кодексу України - вбивство.

"Тіло Бауліної буде передане її рідним. Її буде транспортовано автомобільним шляхом до Європейського Союзу, до Латвії, де проживають її рідні", - додав він.

За його словами, мінометний обстріл міг статися, орієнтовно, з боку Гостомеля чи селища Мощун.

Геращенко також відзначив, що Бауліна "стала випадковою жертвою". "Ми думаємо, що це не було спеціально направлено проти Оксани Бауліної. Це був випадковий обстріл", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в інтернет-виданні The Insider повідомили про загибель своєї кореспондентки Оксани Бауліної внаслідок обстрілу російських окупантів у Києві. На сайті видання зазначалося, що Бауліна "загинула під обстрілом в Києві при виконанні редакційного завдання".

"Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці і потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє супроводжуючих її людей поранені і госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що до приходу в The Insider Бауліна працювала в "Фонді боротьби з корупцією". "Після внесення організації до списку екстремістських, вона змушена була виїхати з Росії. В якості кореспондента Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва", - повідомили у виданні.

Своєю чергою голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив, що це вже друга смерть журналіста в Україні, про яку повідомляють медіа 23 березня.

"Вранці Національна спілка журналістів України проінформувала про те, що від мінометних обстрілів загинув Віктор Дєдов, оператор місцевого телеканалу "Сигма" в Маріуполі. Він помер у блокованому місті 11 березня", - зазначив Томіленко.

Він також нагадав, що The Insider - Інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, фактчекінгу та політичній аналітиці. Редакція видання розташована в Ризі (Латвія).

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