Хомчак наголосив, що окупанти систематично провокують підрозділи Об’єднаних сил на відкриття вогню у відповідь, ведучи вогонь з населених пунктів, об’єктів критичної інфраструктури, культурної та релігійної спадщини, розташованих на окупованій території.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив обставини загибелі чотирьох та поранення двох військових в районі Шумів на Донбасі внаслідок обстрілу 26 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів на позачерговому засіданні Верховної Ради.

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За його словами, окупанти систематично провокують підрозділи Об’єднаних сил на відкриття вогню у відповідь, ведучи вогонь з населених пунктів, об’єктів критичної інфраструктури, культурної та релігійної спадщини, розташованих на окупованій території.

"Підтвердженням цього став обстріл 26 березня групи розмінування 143-го об’єднаного навчального тренувального центру зі складу Об’єднаних сил в районі н.п. Шуми", - сказав Хомчак.

Обставини загибелі й імена бійців

Він зазначив, що група розмінування підполковника ЗСУ Сергія Коваля у складі старшини Бруски, старшого солдата Гищука, спільно з начальником інженерної служби бригади – старшим солдатом Барничем проводила огляд місцевості на предмет наявності мін та розмінування їх від протипіхотних мін ПОМ-2, які напередодні були дистанційно встановлені російськими окупаційними військами.

"Під час виконання завдань внаслідок снайперського вогню отримав смертельне вогневе кульове порання старший сержант Барнич. Командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу та здійснюючи евакуацію, внаслідок снайперського вогню отримав несумісне з життям вогнепальне поранення", - повідомив Хомчак.

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Також, як розповів Хомчак, тяжкі кульові поранення дістав старшина Бруска і поранення середньої тяжкості - старший солдат Гищук.

"Старший сержант Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки групи військовослужбовців, потрапили під снайперський вогонь і дістали смертельні кульові поранення", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Хомчака, Командування Об’єднаних сил неодноразово вживало заходи щодо припинення вогню з боку противника визначеним механізмом взаємодії між Спільним центром координації та контролю і ОБСЄ та прийняло рішення відкрити вогонь у відповідь.

"Після відкриття вогню у відповідь противник припинив обстріли, що дозволило надати допомогу пораненим та евакуювати загиблих", - додав він.

Підступність бойовиків

Він уточнив, що ворог вів вогонь в спини українським захисникам.

"Особливим цинізмом російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь вівся в спини військовослужбовців Об’єднаних сил з об’єкту критичної інфраструктури – водонасосної станції, через яку здійснюється постачання води як на тимчасово окуповану територію, так і на територію, підконтрольну уряду України", - заявив він.

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За словами Хомчака, окупанти намагалися спровокувати українські війська вести вогонь у відповідь по водонасосній станції для спричинення гуманітарної катастрофи в районі міст Торецьк, Горлівка, Південне.

Загибель бійців на Донбасі 26 березня: що відомо

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту Шуми, в результаті обстрілу російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів "нормандського формату".

Також глава держави планував найближчим часом провести розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки".

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Автор: Костянтин Гончаров