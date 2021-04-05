На обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Сьогодні, 5 квітня, бойовики на Донбасі обстріляли наші позиції біля Авдіївки, внаслідок чого загинув український військовий.

Про це повідомляється на сторінці "Оперативно-тактичного угруповання Схід" у Facebook.

Зазначається, що підконтрольні Росії бойовики порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільний обстріл зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів позицій українських захисників неподалік Авдіївки.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри намагання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося", - повідомили в ОТУ "Схід".

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкрили вогонь у відповідь.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили в ОТУ "Схід".

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Автор: Олександр Топчій