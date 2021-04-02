За даними розвідки, цього тижня під контролем кадрових російських офіцерів у з’єднаннях і частинах окупаційних військ були проведені командно-штабні тренування.

Російське командування нарощує бойову готовність окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони з посиланням на дані розвідки.

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"Командування Збройних сил Російської Федерації нарощує бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Так, цього тижня під контролем кадрових російських офіцерів у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів окупаційних військ були проведені командно-штабні тренування у загальній системі управління 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ для підтримання їх у готовності до застосування в умовах можливого загострення обстановки.

"Водночас головні зусилля російської пропаганди зосереджуються на переконанні світової спільноти у нібито правомірності та виправданості можливого застосування ЗС РФ проти України як дієвого інструменту з недопущення виникнення в Криму катастрофічної ситуації, насамперед екологічної", - зазначили у розвідці.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Антоніна Доломанжи