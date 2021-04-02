Голова української делегації в ТКГ переконаний, що Росія не хоче припинити вогонь.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук наголошує, що Російська Федерація як країна-окупант не підтримує встановлення миру на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він заявив, бойовики на Донбасі не вирішують, чи припиняти вогонь, оскільки це питання вирішує Кремль.

"Головне у тому, що сама Росія не хоче припинити вогонь", - заявив Кравчук.

Зокрема, він нагадав, що 31 березня на засіданні ТКГ було запропонувано ухвалити звернення про припиненгя вогню на Донбасі, але представник РФ Борис Гризлов сказав, що "Росія не підтримує таке звернення".

"Це означає, що ні Росія, і звичайно ні її сателіти не готові до того, щоби припинити вогонь і не готові до миру на Донбасі. Їм мир на Донбасі не потрібен. Ось це найголовніше і з цього ми маємо виходити", - заявив Кравчук.

На його переконання, Росія досі не готова сприймати Україну як незалежну державу.

"Президент Путін вважає, що Україна - не держава і що вона має бути знищена", - наголосив Кравчук.

Водночас, голова української делегації вважає, що не треба драматизувати ситуацію, що війна "вже на порозі", але кожний день повинні зміцнювати оборону і єдність суспільства.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Віталій Саєнко