Голова Військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що Альянс вітає відданість Зеленського мирному урегулюванню конфлікту на сході України.

Голова Військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) сер Стюарт Піч закликав Росію припинити підтримку бойовиків і вивести війська з території України.

Як повідомляє сайт НАТО, Піч в рамках візиту до України 6-7 квітня провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, Піч заявив, що Альянс вітає відданість Зеленського мирному урегулюванню конфлікту на сході України.

"Союзники НАТО об'єднані у своєму засудженні незаконної анексії Криму Росією та її агресивних дій на сході України. Ми закликаємо Росію припинити її підтримку бойовиків на сході України та вивести її сили з української території. Україна є одним з найближчих і найбільш важливих партнерів НАТО", - наголосив Піч.

Він запевнив президента України, що НАТО цінує партнерство з Україною і повною мірою підтримує її суверенітет і територіальну цілісність.

Під час розмова сторони зосередилися на широкомасштабних реформах в оборонному секторі, розвитку ситуації в Україні і в регіоні Чорного моря, подальшої підтримки Україною тренувальної місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані, місії у Косово, а також сил реагування НАТО.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Віталій Саєнко