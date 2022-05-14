Біля зони транзитного прямування на територію Молдови правоохоронці проводять додаткові фільтраційні заходи.

У прикордонних районах Одеської області проводяться додаткові фільтраційні заходи.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"На Одещині в прикордонних районах, зокрема з невизнаним Придністров'ям, посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму. Так, біля зони транзитного прямування на територію Молдови правоохоронці проводять додаткові фільтраційні заходи", - сказав Назаров. Військові просять ставитися до посилених заходів безпеки з розумінням і враховувати інтенсивність проходження на пропускних пунктах.

Назаров додав, що на острові Зміїний, який територіально належить до Одеської області, російські окупанти намагаються забезпечити прикриття від можливої поразки свого корабельного складу.

"Росіяни наполегливо облаштовують там комплекс протиповітряної оборони", - пояснив він. При цьому, у складі корабельного угруповання окупантів постійно є підводний човен. Назаров додав, що російські кораблі продовжують погрожувати Україні ударами як мінімум 30 крилатими ракетами.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

Міноборони України назвало ці події провокацією, організованою спецслужбами Росії. Українська розвідка також повідомила, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю й готують в цьому регіоні провокації.

Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія, сказав секретар РНБО Данілов.

У Міноборони України припускають, що Росія планує використати Придністров'я за білоруським сценарієм.

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