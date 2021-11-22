За словами Кулеби, Путін все ще розглядає варіант нападу на Україну.

Загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба.

РФ, каже він, ще з 2014 року використовує різні засоби для ослаблення України. Головна мета Кремля, за словами міністра - зробити Україну слабкою.

"Дестабілізуючи всередині, блокуючи співпрацю України з іншими державами в оборонній сфері. А президент України ставить зовсім інше завдання - робити Україну максимально сильною", - сказав Кулеба.

Він підтвердив, що нова наступальна операція - один з варіантів, що розглядаються Путіним щодо України.

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"Чи задіє він цю опцію, залежить від двох факторів: від нашої сили й спокою українців, і від скоординованості й сили дії наших партнерів", - додав Кулеба.

Ситуація на кордоні РФ і України: що відбувається

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Автор: Юрій Годован