Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи при цьому їх захист від вогню зі стрілецької зброї.

Національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери.

Як повідомляє "Голос Америки", про це заявив губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс. Бронетранспортери M-113 будуть відправлені за запитом Міністерства оборони України. Їх кількість "не розголошується".

Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи при цьому їх захист від вогню зі стрілецької зброї.

Раніше в цьому році Джим Джастіс розпорядився припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених в Росії. Губернатор також попросив асоціацію роздрібних продавців Західної Вірджинії прибрати вже наявний російський алкоголь зі своїх полиць.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на суму 800 млн дол. Він включає гаубиці і тактичні дрони. Раніше США надали два пакети військової допомоги по 800 млн дол.

Як зазначила заступник міністра оборони Ганна Маляр, Україні необхідна військова допомога від міжнародних партнерів у вигляді озброєння, насамперед важкого. Йдеться про системи ППО, ракети, протитанкові засоби.

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