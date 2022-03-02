Колону росіян "розгорнули" працівники АЕС і місцеві жителі.

Вранці в середу, 2 березня, група російських окупантів підійшла до міста Енергодар і попрямувала до блокпосту. Місцеві жителі не пропустили армію РФ.

Як повідомив представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз, співробітники атомної електростанції вийшли на дорогу, щоб не пропустити військових.

На відео з місця можна побачити, як сотні людей підійшли до блокпосту.

За підсумками переговорів з окупантом місцевим жителям вдалося змусити колону розвернутися і виїхати.

Як повідомив мер міста Дмитро Орлов, російські військові провели переговори з мером і місцевими жителями. Буде ще одна зустріч на межі міста - орієнтовно о 15 годині.

"Ми довели до них [російських військових] позицію, що ЗАЕС і місто під надійною охороною. Жителі їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули і пішли доповідати своєму керівництву", - розповів Орлов.

Як відомо, в Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС – найбільша електростанція в Європі.

Нагадаємо, 1 березня військовослужбовці Національної гвардії України разом з підрозділами Збройних сил України продовжували вести бій з російськими окупантами в районі Енергодара. Ворог зосередив близько 90 одиниць військової техніки в районі села Дніпровка.

Залізничного сполучення з півднем Запорізької області більше немає, як повідомила Запорізька ОДА, міст у Василівці зруйнований.