Знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки.

Українські захисники Маріуполя за тиждень знешкодили понад 100 російських військових, які штурмують місто.

Як йдеться в повідомленні Операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook, Маріуполь вже дев'ятий день захищається від російської окупації.

"Тривають важкі бої. Захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Збройні сили України, полк Азов, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Територіальна оборона ЗС України, Служба безпеки України та прості маріупольці не впускають російські колони", - йдеться у повідомленні.

"Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його з хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться", - зазначається у повідомленні.

"За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, Тигрів, автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 особового складу піхоти та дві розвідувальних групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи", - наголошується у повідомленні.