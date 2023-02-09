Після оголошення повітряної тривоги у місті пролунали вибухи.

У четвер, 9 лютого, у низці областей України на сході та півдні було оголошено повітряну тривогу. Про це свідчить мапа тривог alerts.in.ua.

Після 13:00 з'явилася інформація, що у Запоріжжі місцеві мешканці чують звуки вибухів. Про це повідомило й "Суспільне" у своєму Телеграм-каналі. У місті та області теж лунають сирени.

Згодом у Запорізькій ОВА повідомили, що Росія намагається вчергове атакувати. Місцевих жителі закликали зберігати спокій та перебувати у безпечних місцях. Також попросили не розповсюджувати фото- й відео-матеріали.

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"Не допомагайте ворожим та диверсійних силам орієнтуватися на наших рідних просторах", - написали в Запорізькій ОВА.

Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що звуки вибухів, які було чути в місті, - це відлуння із сусідньої громади. У самому Запоріжжі все спокійно, "прильотів" не зафіксовано.

За даними Запорізької ОВА, приліт був у полі біля села у Матвіївській громаді.

Мапа повітряних тривог в Україні 09.02.2023

Росія може піти у наступ у Запорізькій області

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що новий масштабний наступ російських окупаційних військ може розпочатися в Харківській або Запорізькій областях.

Українські розвідники вважають, що російські війська підуть у наступ на трьох напрямках. Йдеться про Донецьку, Луганську та Запорізьку області.

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