Катков вважає, що в БпЛА знайдуться західні компоненти.

Збитий в Україні російський безпілотник "Охотник" є далекобійним плануючим боєприпасом, і вочевидь ворог намагався використовувати його як "бомбовоз". Про це в ефірі "Київ24" сказав головний редактор Defense Express Олег Катков.

За його словами, цей БпЛА може нести до двох тонн озброєнь у внутрішніх відсіках.

"Тобто вони його спробували використати, вочевидь, як такий безпілотний бомбардувальник. Результат відомий. І це, звісно, відкинуло програму його розробки. Тому що вони, по-перше, не розуміють, що сталося: "чорна скринька" в Україні, всі уламки цього дрона в Україні", - зауважив він.

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Крім того, нагадав експерт, нині ми маємо можливість дослідити, з яких компонентів складається "Охотник":

"І звісно, величезна доля імовірності, 100%-ва вірогідність того, що там будуть західні комплектуючі. В сенсі електронних комплектуючих".

Катков також зауважив, що за даними, які він має, удару "Іскандером" після збиття "Охотника" не було.

"Одразу удару "Іскандером" не було. Тобто ніякого там такого, щоб вони одразу це зробили, - ні. Якщо б вони дійсно хотіли дуже сильно щось приховати, вони б усе одразу зробили", - сказав експерт.

Говорячи про те, чим ця розробка може бути цікавою для вивчення, і про які технології може йтися, Катков зазначив, що йдеться про найякісніший прототип.

"Перший прототип піднявся в небо ще у 2019 році. І справа в тому, що кожен новий прототип отримує нове оснащення", - розповів фахівець.

Так, за логікою розробки, пояснив Катков, кожен наступний прототип отримує нові можливості.

"Вочевидь, у четвертому прототипі, над яким втрачений був у РФ контроль, і певно, тому вони його й збили, - там, вочевидь, вже була можливість використання озброєння. Тому що за непідтвердженою інформацією серед уламків було знайдено уламки УМПБ Д-30СН", - сказав експерт.

Збиття російського безпілотника "Охотник"

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Forbes заявило, що новітній російський безпілотник С-70 "Охотник" вийшов з-під контролю над територією України і був збитий винищувачем Су-57, який його супроводжував.

Одразу після збиття БпЛА росіяни випустили по місцю його падіння ракету "Іскандер", аби знищити уламки.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив, що шокований новітнім БПЛА росіян. Так, "Охотник", який мав би бути малопомітним, можна "бачити" на відстані 500 кілометрів.

За словами Криволапа, в Росії працюють над так званими "стелс-дронами" С-70 "Охотник" вже 12 років. За його інформацією, наразі у Росії залишилося фактично два дрони типу "Охотник", ще три намагаються випустити.

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