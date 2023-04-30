Президент України акцентував, що ми маємо звільнити нашу землю і людей з російської неволі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже скоро будуть головні битви, ми маємо звільнити нашу землю і людей з російської неволі.

Про це Зеленський заявив у своїй промові під час привітання українських охоронці кордону із Днем прикордонника. Зокрема, президент подякував за надлюдську силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять у найжорстокіших боях Бахмут, Авдіївку, Марʼїнку та інші міста і села Донбасу.

Також він подякував прикордонникам за рішучість, з якою вони разом із усіма силами оборони і безпеки України звільняли від окупанта Київщину і Харківщину, Херсон та північні регіони України, а також за міцну віру в Україну, з якою військові у запеклих боях знищували російського окупанта і в 14-му році, і коли почалось повномасштабне вторгнення агресора.

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"Вже скоро - головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і в морі. Я впевнений, що героїзм, надійність, стійкість наших прикордонних військ потужно допоможе Україні на цьому важливому історичному шляху", - наголосив Зеленський.

Глава держави побажав штурмовій бригаді "Сталевий кордон" та всім нашим прикордонним підрозділам "незмінної сили та удачі в бою". Він також вручив прикордонникам державні нагороди.

День прикордонника в Україні відзначається з 2018 року щорічно 30 квітня.

Зеленський відповів, як перемогти Росію

Нагадаємо, що у своєму відвертому інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову президент України розповів про власне бачення, як наша країна досягне перемоги у війні з РФ.

Він порівняв перемогу з великим пирогом, яким українці будуть частуватися по малу - шматок за шматком, перемога за перемогою. Адже за один раз агресора РФ буде "з'їсти" важко.

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