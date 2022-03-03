Президент наголосив, що Україна не хоче бути покритою трупами військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня втрати серед особового складу російських військових становлять майже 9 тисяч осіб.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Президент наголосив, що українська армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.

"Майже 9 тисяч вбитих росіян за один тиждень", - розповів він.

Зокрема, за словами Зеленського, на миколаївському напрямі окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх військових - вбитих та поранених.

"19 років, 20 років - що вони бачили у житті, окрім цього, окрім вторгнення на чужу землю?", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що Україна не хоче бути покритою трупами військових.

"Забирайтеся додому усією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, що ви не хочете помирати...", - закликав він росіян.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що з початку вторгнення російських військ ворог випустив по території України понад 180 ракет, крім військових об'єктів, значних втрат зазнала цивільна інфраструктура і житлові квартали населених пунктів.