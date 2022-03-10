Ще двома указами Зеленський відзначив державними нагородами ще десятки українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще 14 військовим, шістьом - посмертно.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, президент постановив за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоїти звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка": Юрію Блосі - молодшому лейтенанту (посмертно), Євгенію Волкову - молодшому сержанту (посмертно), Андрію Івашку - старшому сержанту (посмертно), Олександру Капічуну - підполковнику (посмертно), Олександру Корпану – капітану (посмертно), Андрію Літуну - підполковнику (посмертно).

Крім того, звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно: майору Євгенію Бові, капітану Василю Боєчку, сержанту Олегу Морозу, генерал-майору Віктору Ніколюку, підполковнику В’ячеславу Пономаренку, матросу Валерію Самофалову, полковнику Леоніду Ході, підполковнику Олександру Яковенку.

Крім того, ще двома указами Зеленський відзначив державними нагородами десятки українських військовослужбовців.

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