Глава держави висловив співчуття українцям, які втратили близьких внаслідок сьогоднішніх обстрілів.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні обстріли українських міст російськими окупантами.

Як він зазначив у відеозверненні, по українських містах було випущено 67 ракет.

"Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті. Дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела усьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, енергетиці, звичайним людям", – сказав Зеленський.

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Глава держави висловив співчуття українцям, які втратили близьких внаслідок сьогоднішніх обстрілів.

"Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі. Прошу, прийміть мої співчуття всі, хто втратив рідних і близьких. Що стосується світла і водопостачання, всі працюють: енергетики, ДСНС, місцева влада. Завдання поставлено. Ми все це відновимо, і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ. Дякую вам всім, бережіть себе", – додав він.

Обстріли України 23 листопада

Вдень 23 листопада Росія випустила по території України близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, українські захисники збили 51 ракету, а також знищили п'ять дронів-камікадзе типу "Ланцет" на півдні.

Під ударами опинився Київ і кілька областей. За даними мера столиці Віталія Кличка, атака по Києву забрала життя трьох людей, більше десятка поранені. На Київщині відомо про 1 загиблого і 20 поранених.

Після обстрілу по всій країні застосували аварійні відключення електроенергії.

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