Країна-агресор хоче "перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу".

Росія хоче зафіксувати небезпеки, які створила для світу, розв'язавши повномасштабну війну проти України. Ось які "переговори" прагне нав'язати держава-агресор. При цьому в реальному дипломатичному рішенні РФ не зацікавлена.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в рамках саміту Європейського політичного співтовариства.

"Росія намагається зафіксувати кожну небезпеку і кожен прояв нестабільності, які вже створила. Ось саме для цього їй те, що вона називає "переговорами", саме так вона сприймає будь-які домовленості — Росія хоче перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу, знищивши наш спільний простір співпраці і розвитку", — повідомив Зеленський.

Відео дня

За словами президента, російська формула війни — це вбивства і залякування. РФ прагне закріпити всі загрози вільним державам, зруйнувати кордони і корумпувати.

"Кожен з цих елементів спрямований проти Європи. Україна — це тільки перше поле бою, куди вийшла ця держава. І саме в Україні потрібно її перемогти, потрібно реалізувати нашу формулу миру", — додав Зеленський.

Переговори з Росією: що відомо

Президент України 4 жовтня ввів в дію рішення РНБО про неможливість переговорів з РФ, поки при владі перебуває Володимир Путін. Наша країна згодна вести дипломатичні бесіди, але вже з наступним президентом Росії.

За словами Зеленського, агресор йде шляхом ескалації: "Саме Кремль робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитися тільки на полі бою, а не за столом переговорів. На різні українські пропозиції зупинити агресію і звільнити нашу територію Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією і політичним фарсом".

Як повідомив політолог Володимир Фесенко, українська позиція щодо переговорів викликала паніку в Кремлі.

Вас также могут заинтересовать новости: