Глава держави подякував українським військовим за стійкість.

Президент Володимир Зеленський розповів, в якій з областей України станом на 25 листопада ситуація на фронті є найскладнішою.

"Ситуація на фронті залишається дуже важкою. Найбільше - на Донеччині, як і попередніми тижнями", – зазначив він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський подякував українським військовим за стійкість.

Відео дня

"Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну... Щоб досягти цих результатів, на тижні будуть важливі кроки", - сказав глава держави.

Ситуація на Донеччині

Як повідомив ввечері 27 листопада Генштаб ЗСУ, на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

"Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області", – зазначили у зведенні.

Як описав радник Офісу президента Олексій Арестович, від Мар'їнки до Бахмута окупанти почали проявляти активність. У районі Бахмута і Соледара спостерігається "звична картина" – росіяни здійснюють кілька атак протягом світлового дня. Однак, зазначив Арестович, в окупантів нічого не виходить, а тому на полях з'являються "нові шари" з мертвих росіян.

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