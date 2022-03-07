Він додав, що не ховається і нікого не боїться.

Президент України Володимир Зеленський записав відео з Банкової та наголосив, що залишається в Києві.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Ось вечірній Київ, наш офіс. Понеділок, вечір... Сьогодні 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі на місцях, всі працюємо. Кожен там, де повинен. Я в Києві, моя команда зі мною", - зазначив президент.

Він додав, що залишається в Києві.

"Я залишаюсь тут, залишаюся в Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський виголосить "історичну промову" перед Палатою громад Британії. Виступ відбудеться 8 березня.