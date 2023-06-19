Йдеться про розвідувальний БПЛА окупантів.

Збройні сили України показали епічну ліквідацію ворожого дрона в небі Україні. Нагадаємо, що в ніч на 19 червня наші захисники ліквідували 4 ударних БПЛА.

Влучним пострілом по ворожій цілі відзначилися зенітники 92-ої ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Відповідне відео вони показали в Facebook.

В кадрі чутно, як наші захисники радіють від вдалого "прильоту" по ворожому дрону.

Росія в ніч на 19 червня атакувала Україну дронами Shahed

Нагадаємо, що сьогодні зі східного узбережжя Азовського моря окупанти запустили по Україні 4 крилаті ракети "Калібр", а також 4 дрони-камікадзе"Shahed-136/131". Останні Москві постачає Іран.

Як відомо, вчора в Москві приземлився черговий транспортний літак ВПС Ірану, який, за припущенням військово-політичного експерта Олександра Коваленко, привіз до РФ нову партію дронів. Йдеться про борт ІЛ-76ТД.

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